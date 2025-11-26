الحصر العددي للدائرة الثانية "المنصورة ومحل الدمنة" في انتخابات النواب 2025 بالدقهلية

الأربعاء 26 نوفمبر 2025
انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في الدائرة الثانية مركز المنصورة ومحل الدمنة. 

الحصر العددي للدائرة الثانية المنصورة ومحل الدمنة في انتخابات نواب 2025 في الدقهلية 

عدد من لهم حق التصويت 473775
عدد الحضور من أدلوا بأصواتهم 163232
عدد الأصوات الصحيحة 157780
عدد الأصوات الباطلة 5452

وننشر الحصر العددي لأعلى المرشحين المتنافسين 

 جمال الفار 34669
تامر القصبي 29168
ياسر جمعة 25598
احمد سمير  18318

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وجرت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بـ 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

