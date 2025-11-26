آيا صوفيا في خطر، تحذير قوي من مؤرخ تركي بشأن المسجد الأثري بعد صموده لـ 1500 عام (صور)

18 حجم الخط

أثارت صور لدخول شاحنات ثقيلة إلى مسجد آيا صوفيا خلال أعمال الترميم غضب المؤرخ التركي إلبر أورطايلي الذي حذر من خطورة هذه الإجراءات.

ووجه أورطايلي تحذيرا قويا من أن "هذه الممارسات ستظهر عواقبها عاجلا أم آجلا"، مشيرا إلى أن "أساسات المبنى مليئة بالممرات تحت الأرض، وأن التعامل مع آيا صوفيا يجب ألا يكون كأنها ملكية شخصية".

وأكد في تصريحه: "أكرر قولي، إذا انهار هذا الصرح فسوف يحمل العالم الأتراك فاتورة ذلك". كما تساءل عن الأساس العلمي الذي تستند إليه هذه الأعمال، قائلا: "كيف يعرفون قدرة التحمل؟ وعلى أي بيانات يعتمدون؟ هل استشاروا أنثيميوس أم المعماري سنان؟".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أعمال الترميم الجارية في آيا صوفيا، أحد أندر مواقع التراث العالمي الذي صمد لـ 1500 عام، جدلا واسعا، خاصة بعد إدخال رافعتين يبلغ وزن كل منهما 45 طنا إلى داخل المبنى الأثري.

