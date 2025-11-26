الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

آيا صوفيا في خطر، تحذير قوي من مؤرخ تركي بشأن المسجد الأثري بعد صموده لـ 1500 عام (صور)

مسجد آيا صوفيا،
مسجد آيا صوفيا، فيتو
18 حجم الخط

أثارت صور لدخول شاحنات ثقيلة إلى مسجد آيا صوفيا خلال أعمال الترميم غضب المؤرخ التركي إلبر أورطايلي الذي حذر من خطورة هذه الإجراءات.

 ووجه أورطايلي تحذيرا قويا من أن "هذه الممارسات ستظهر عواقبها عاجلا أم آجلا"، مشيرا إلى أن "أساسات المبنى مليئة بالممرات تحت الأرض، وأن التعامل مع آيا صوفيا يجب ألا يكون كأنها ملكية شخصية".

وأكد في تصريحه: "أكرر قولي، إذا انهار هذا الصرح فسوف يحمل العالم الأتراك فاتورة ذلك". كما تساءل عن الأساس العلمي الذي تستند إليه هذه الأعمال، قائلا: "كيف يعرفون قدرة التحمل؟ وعلى أي بيانات يعتمدون؟ هل استشاروا أنثيميوس أم المعماري سنان؟".

https://x.com/bosunatiklama/status/1993367606938780143?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993367606938780143%7Ctwgr%5E76b10ea2b7956e5d8c9d046b6092c413df2a2960%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1733952-D8A2D98AD8A7-D8B5D988D981D98AD8A7-D981D98A-D8AED8B7D8B1-D988D8AAD8ADD8B0D98AD8B1D8A7D8AA-D985D986-D8A7D986D987D98AD8A7D8B1-D985D8ADD8AAD985D984-D8B3D98AD8ADD8A7D8B3D8A8-D8A7D984D8B9D8A7D984D985-D8A7D984D8A3D8AAD8B1D8A7D983-D8B5D988D8B1%2F

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أعمال الترميم الجارية في آيا صوفيا، أحد أندر مواقع التراث العالمي الذي صمد لـ 1500 عام، جدلا واسعا، خاصة بعد إدخال رافعتين يبلغ وزن كل منهما 45 طنا إلى داخل المبنى الأثري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسجد ايا صوفيا المؤرخ التركي إلبر أورطايلي ايا صوفيا الاتراك

مواد متعلقة

انفجار داخل محكمة بولاية شانلي أورفا جنوب تركيا

أردوغان: موقف تركيا لم يتغير من النزاع الروسي الأوكراني

سفارة تركيا بالقاهرة تنظم عرض فساتين زفاف بمزاد علني لدعم الأسر الفلسطينية

نسخة مصغرة من مسجد آيا صوفيا، جامع سنان باشا بدمشق وقصة بنائه

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

وزيرة التضامن خلال افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر: أول حدث علمي من نوعه بالشرق الأوسط

موعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads