تكريم 6 نجوم من مصر في مهرجان ضيافة السينمائي الدولي (فيديو)

انطلقت فعاليات مهرجان ضيافة 2025 السينمائي في مرسى بوليفار – دبي فستيفال سيتي، في دورته الـتاسعة، مساء أمس الثلاثاء، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

تحمل دورة 2025 شعار "جائزة واحدة.. مدينة واحدة"، وهو شعار يرمز إلى توحيد الفنون والثقافات المختلفة تحت سقف واحد، وتكريس الدورة لتخليد روح عبد الحليم حافظ يضفي على المهرجان بعدًا استثنائيًّا، ويعكس الاحترام العميق لإرثه الفني الكبير وتأثيره الممتد عبر الأجيال.

أبرز المكرَّمين والحضور في مهرجان ضيافة

أعلنت إدارة المهرجان قائمة أولية لأبرز المكرَّمين في دورة 2025، ومنهم: “غادة عبد الرازق، أحمد حلمي، هنا الزاهد، أمينة خليل، أسماء لمنور،آسر ياسين”.



كما يشمل التكريم النجم الدولي فانكو عن جائزة "أغنية العام العالمية.

وقدمت الإعلامية أسما إبراهيم حفل التكريم، بمشاركة الصحفي عبد الله الغامدي، مع تغطية الإعلامية ميساء عساف للسجادة الحمراء، لتقديم لقاءات حصرية مع النجوم والتحدث عن الموضة والجمال.

وشهدت السجادة الحمراء حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة، بينهم أحمد حلمي، هنا الزاهد، غادة عبد الرازق، وأمينة خليل، ليكونوا جزءًا من أجواء الحدث المميزة منذ انطلاق المهرجان.

فعاليات المهرجان

اليوم الأول 25 نوفمبر

انطلق المهرجان رسميًا في مرسى بوليفار – دبي فستيفال سيتي، إذ استقبل المنظمون الحضور وبدأت الفعاليات الاحتفالية.

جلسة حوارية تجمع عددًا من المكرّمين من مختلف الجنسيات والمجالات، لمناقشة مسيراتهم وتجاربهم الشخصية، وكيف استطاعوا تحقيق النجاح والإبداع وترك بصمة فنية واضحة في مجتمعاتهم.

تهدف هذه الجلسة إلى تبادل الخبرات والإلهام، وإبراز أن مهرجان ضيافة ليس مجرد حفل جوائز، بل مساحة للحوار والإبداع والتمكين الفني.

اليوم الثاني 26 نوفمبر

يبدأ اليوم باستقبال النجوم والمدعوين على السجادة الحمراء في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الخليج، مع التقاط صورهم وتسجيل إطلالاتهم.

يتبع ذلك الحفل الرئيسي لتوزيع الجوائز، إذ يتم تكريم أكثر من 25 شخصية من أبرز الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات. يبدأ الحفل في الساعة 8:00 مساءً.

يُبث الحفل مباشرة عبر مجموعة من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية لتغطية الحدث على نطاق واسع في العالم العربي وخارجه.

موعد وقنوات عرض حفل تكريم مهرجان "ضيافة"

تبدأ السجادة الحمراء لاستقبال النجوم في الساعة 6 مساءً، حيث يتم عرض إطلالاتهم على الجمهور والمصورين.

الحفل يُبث مباشرة في مصر عبر قناة "القاهرة والناس" ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ما يتيح للمتابعين حضور الحدث افتراضيًا ومتابعة كل لحظة من الفعاليات.

