ضبط كميات من المخدرات قبل ترويجها في الأسواق بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية من ضبط أكبر كمية من المخدرات قبل ترويجها في الأسواق، في عملية أمنية نوعية، نفذتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بدائرة قسم الرمل أول.

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بتوجيهات مدير أمن الإسكندرية، وإشراف مدير مباحث المديرية، من ضبط أكبر مخزن بداخله كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

تمكن قسم شرطة أول الرمل، من خلال التحريات التي أجراها رئيس مباحث القسم وضباطه، من ضبط مخزن للمخدرات في منطقة الرمل أول، حيث توصلت التحريات إلى تخزين كميات ضخمة من مخدر الحشيش تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

وكشفت التحريات قيام سيدة تزاول نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمة والمخزن محل الواقعة. وعقب تنفيذ القرار، تم ضبط المتهمة، وبتفتيش المخزن، تم ضبط كمية 998.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وتم إلقاء القبض عليها والتحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

