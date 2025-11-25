الأربعاء 26 نوفمبر 2025
بدء عملية الفرز في لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدمياط

أُغلقت قبل قليل لجان التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة دمياط، بعد انتهاء المواعيد الرسمية المقررة للتصويت بجميع المراكز والمدن.

بدء عملية الفرز داخل اللجان

وفور غلق الصناديق، بدأت اللجان الفرعية في إجراء عمليات فرز الأصوات تحت إشراف القضاة، وبحضور مندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين من منظمات المجتمع المدني. 

ويجري حصر الأصوات وإعداد محاضر الفرز وفق القواعد المنظمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

و تستمر لجان الفرز في عملها حتى الانتهاء الكامل من تدقيق الأصوات وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية تمهيدا لإرسالها إلى اللجان العامة لاتخاذ الإجراءات التالية.

 

