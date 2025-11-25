بدء عملية الفرز في لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدمياط

18 حجم الخط

أُغلقت قبل قليل لجان التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة دمياط، بعد انتهاء المواعيد الرسمية المقررة للتصويت بجميع المراكز والمدن.

بدء فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بدمياط

بدء عملية الفرز داخل اللجان

وفور غلق الصناديق، بدأت اللجان الفرعية في إجراء عمليات فرز الأصوات تحت إشراف القضاة، وبحضور مندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين من منظمات المجتمع المدني.

ويجري حصر الأصوات وإعداد محاضر الفرز وفق القواعد المنظمة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

و تستمر لجان الفرز في عملها حتى الانتهاء الكامل من تدقيق الأصوات وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية تمهيدا لإرسالها إلى اللجان العامة لاتخاذ الإجراءات التالية.

