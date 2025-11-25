الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت بانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تلقت عدة شكاوى من بعض الأحزاب بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب.

وأوضح المستشار احمد بنداري، أن اللجنة تلقت 221 شكوى خلال اليوم الأول والثاني من التصويت، في حين تلقت الهيئة 117 شكوى في اليوم الثاني، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025



وأجريت انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

كما أجريت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

خريطة توزيع اللجان الانتخابية في المحافظات



وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد الناخبين، بإجمالي 8 ملايين و621 ألفًا و305 ناخبين موزعين على 334 لجنة فرعية وتضم 19 دائرة فردية

تلتها محافظة الشرقية بإجمالي 4 ملايين و905 آلاف و724 ناخبًا، وألف و40 لجنة فرعية، و9 دوائر فردية.

ثم محافظة الدقهلية التي بلغ عدد ناخبيها 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، موزعين علي 795 لجنة فرعية، وتضم 10 دوائر فردية.

وفي محافظة القليوبية، بلغ عدد الناخبين 3 ملايين و676 ألفًا و78 ناخبًا، موزعين على 500 لجنة فردية، وعدد الدوائر 6 دوائر فردية.

بينما سجلت محافظة الغربية نحو 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا، موزعين على 642 لجنة فرعية وتضم 7 دوائر انتخابية.

كما بلغ عدد الناخبين في محافظة المنوفية 2 مليون و973 ألفًا و483 ناخبًا، وضمت المحافظة 500 لجنة فرعية، بعدد 6 دوائر انتخابية.

فيما سجلت محافظة كفر الشيخ 2 مليون و420 ألفًا و183 ناخبًا، داخل 527 لجنة فرعية، وتضم 4 دوائر فردية.

و بلغ عدد الناخبين في دمياط مليونًا و161 ألفًا و992 ناخبًا، بواقع 179 لجنة فرعية، وتضم دائرتين انتخابيتين.

كما بلغ عدد الناخبين في الإسماعيلية مليونًا و9 آلاف و660 ناخبًا داخل 168 لجنة فرعية،وتضم 3 دوائر انتخابية.

بينما بلغ عدد الناخبين 548.654 ناخب موزعة على 50 لجنة فرعية، وتضم دائرتين انتخابيتين.

وبلغ عدد الناخبين في محافظة السويس 505.586 ناخب، موزعة على 41 لجنة فرعية وتضم دائرة انتخابية واحدة.

بينما سجلت محافظة شمال سيناء 317 ألفًا و767 ناخبًا، موزعة على 48 لجنة فرعية، وتضم دائرتين.

وفي شمال سيناء، بلغ عدد الناخبين 104 آلاف و362 ناخبًا موزعة على 18 لجنة فرعية وتضم دائرتين انتخابيتين.

ومن المقررإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر

