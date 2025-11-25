سعر الذهب اليوم الثلاثاء في قطر

18 حجم الخط

سجلت أسعار الذهب في السوق القطرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم 483 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالي 443 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 423 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 362 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 282 ريالا قطريا.

أسعار الذهب اليوم في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي من شأنها أن تسهم في تحسين التوقعات بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4129.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وسجلت الأسعار في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4126.60 دولار للأونصة.

وستصدر الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في وقت لاحق اليوم بعد تأجيلها بسبب الإغلاق، ومن المتوقع أن تعطي هذه البيانات فكرة أوضح للمستثمرين عن المسار الذي سيسلكه البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 51.13 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1543.46 دولار، ونزل البلاديوم 1.1% إلى 1380 دولارا.

