أخبار مصر

تفاصيل أسعار وتقسيط عمرة وزارة التضامن الاجتماعي، وموعد أول رحلة

عمرة وزارة التضامن،
عمرة وزارة التضامن، فيتو
يترقب العديد من المواطنين إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن عمرة شهر شعبان والتي تعد أول عمرة تنظمها الوزارة.

جاء ذلك بعدما أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن شركة العمرة التابعة للمؤسسة القومية لتيسير الحج كافة إجراءاتها، وستكون أولى رحلاتها بداية من شهر شعبان المقبل.

في سياق متصل، كشف مصدر مسئول أنه سيتم الإعلان عن أسعار عمرة شعبان، والتي تعد أول عمرة تنظمها الوزارة، وذلك في ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بالكامل. 

 

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أنه سيتم تنظيم أولى رحلات العمرة في شهر يناير المقبل، مؤكدا أن الوزارة لديها جميع المقومات التي تمكنها من تنظيم رحلات عمرة، سواء من خلال بنك ناصر أو الجمعيات الأهلية.

وأشار المصدر إلى أن  بنك ناصر سوف يسهم في عملية تقسيط قيمة العمرة، مؤكدًا أن هذه المقومات تخدم عمليات التعاقدات الخاصة بموسم الحج.

 

