الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طوارئ بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتأمين تغذية لجان الاقتراع بـ 3 محافظات

المهندس خالد مسعد
المهندس خالد مسعد غمري رئيس شركة جنوب الدلتا، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد المهندس خالد مسعود غمري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه قام بالعديد من الجولات التفقدية بجميع قطاعات الشركة بمحافظات ( الغربية – المنوفية – القليوبية ) خلال اليوم الأول للانتخابات البرلمانية 2025 لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية للجان الاقتراع.
 

تأمين التغذية الكهربائية للجان تصويت مجلس النواب 

وأضاف خالد مسعود غمري أن الزيارة تضمنت الوقوف على تأمين اللجان الرئيسية والفرعية وعدم فصل التيار لأي سبب ومتابعة إصلاح الأعطال بأقصى سرعة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربية لجميع اللجان خلال يومي الاقتراع حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.


وأشار إلى أن الشركة استعدادات لتأمين التغذية الكهربائية بكافة المقار الانتخابية والدفع بماكينات الطوارئ بجميع قطاعات الشركة، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالشركة للمتابعة تأمين التغذية إلى على مدار الساعة لحين انتهاء الانتخابات.
 

توجيهات وزير الكهرباء لشركات التوزيع

وأوضح أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية واستقرارها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ بجميع اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب.

المهندس خالد مسعود غمري شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء الانتخابات البرلمانية الإنتخابات البرلمانية 2025 الغربية المنوفية القليوبية

