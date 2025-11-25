اقبال كثيف في الساعات الأخيرة للاقتراع بلجان مدرسة قصر الدوبارة بالقاهرة (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت لجان مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني، إقبال كثيف من المواطنين قبل إنتهاء اليوم الثاني للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2025.

وتصدر الشباب قائمة المواطنين القادمين للتصويت بصناديق الاقتراع في الساعات الأخيرة، وقبل إغلاق باب الاقتراع بالانتخابات البرلمانية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، عن استئناف التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة باللجان الفرعية في تمام الرابعة عصرا، خلال ثاني وآخر أيام تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث يستمر التصويت حتى التاسعة مساء.

وبدأت فترة الراحة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها تحت أي ظرف.

وتم الإعلان عن ميعاد الراحة بشكل واضح داخل وخارج مقر اللجنة والمركز الانتخابي.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

