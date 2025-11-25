القبض على سيدة تجمع بطاقات شخصية لصالح اثنين من المرشحين في كفر الشيخ

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدة وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين ، لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين بمركز سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.

القبض على سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين بكفر الشيخ

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح إثنين من المرشحين.

القبض على سيدة بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين بكفر الشيخ

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.