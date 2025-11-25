الأزهر: المودة والرحمة دستور الحياة الزوجية، والتغافل عن الهفوات ضرورة لاستمرار الحياة

18 حجم الخط

عقد الجامع الأزهر الشريف ملتقاه الأسبوعي للمرأة، تحت عنوان "حقوق وواجبات الزوجين"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج التوعوية التي تستهدف استقرار الأسرة المسلمة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع.

الحقوق المشتركة والخاصة لكل من الزوجين لضمان دوام المودة

وحاضر في الملتقى كل من: د. حنان مصطفى مدبولي، أستاذ مناهج وطرق التدريس بـجامعة الأزهر، ود. عزة محمد عبد الرحمن رضوان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، ود. حياة حسين العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر، حيث تناولن بالتحليل الحقوق المشتركة والخاصة لكل من الزوجين لضمان دوام المودة.



"الأسرة لبنة المجتمع الأولى"، في البداية أكدت د. حنان مدبولي، أن الإسلام أولى الأسرة اهتمامًا بالغًا، فحث على حسن الاختيار منذ البداية، وكفل منظومة من الحقوق والواجبات لضمان “السكن والمودة”.

وأوضحت أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة مسارات: حقوق مشتركة، وحقوق خاصة بالزوج، وأخرى للزوجة.

حسن العشرة والإخلاص والأمانة والتعاون والمشاركة الوجدانية

وأشارت أستاذة مناهج وطرق التدريس إلى أن الحقوق المشتركة تعد الأساس المتين للعلاقة، وعلى رأسها: "حسن العشرة والإخلاص والأمانة والتعاون والمشاركة الوجدانية"، مشددةً على أهمية التغافل عن الهفوات البسيطة لتمضي سفينة الحياة، وعن الحقوق الخاصة، نوهت إلى حق الزوج في حفظ ماله وعرضه وعدم إدخال من يكره بيته، مقابل حق الزوجة في المهر والإنفاق والعدل.

"الحقوق الفقهية والشرعية" من جانبها، فصلت د. عزة عبد الرحمن، النظرة الفقهية للحقوق الزوجية، محددة إياها بدقة لقطع دابر الخلافات، حيث أوضحت أن حقوق الزوجة تشمل "النفقة" بمفهومها الشامل (طعام، شراب، كسوة، مسكن شرعي، وتكاليف العلاج والدواء)، إضافة إلى المعاشرة بالمعروف والعدل في القسم والمبيت.

كما استعرضت أستاذة الفقه المساعد حقوق الزوج المتمثلة في الطاعة في غير معصية، والتمكين من الحقوق الشرعية، وحفظ الأسرار والمال، واختتمت حديثها بالتركيز على الحقوق المشتركة التي تمثل "صمام الأمان"، وهي: التناصح، والتعاون على تربية الأبناء، والعفة والإحصان بغض البصر وحفظ الأمانة، والسعي الدائم لحل المشكلات بعيدًا عن التعصب.

"فلسفة السكن والمودة والرحمة"، وفي ختام الملتقى، قدمت د. حياة حسين العيسوي، رؤية تدبرية لقوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا"، مؤكدة أن "السكن" في الآية لا يعني مجرد المكان، بل هو السكن النفسي الذي يجد فيه الزوج الراحة بعد عناء العمل، وتجد فيه الزوجة الاحتواء.

وفرقت الباحثة بالجامع الأزهر بين "المودة" و"الرحمة"، مشيرة إلى أن المودة هي الحب المتبادل في فترات القوة والشباب، أما "الرحمة" فهي المظلة الأوسع التي يحتاجها الزوجان عند الكبر، أو المرض، أو تغير الأحوال المادية، أو ذهاب الجمال الظاهري.

واختتمت حديثها بدعوة الأزواج والزوجات إلى التمسك بـ"الدين والخلق"، كما وصى النبي الكريم ﷺ، والحرص على "الكلمة الطيبة والابتسامة" كصدقة جارية بين الزوجين تذيب جليد المشاكل وتجلب البركة للبيت المسلم.

