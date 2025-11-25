أثار رعب قائد الطائرة، تأجيل محاكمة موظف بشركة طيران تسبب في إلغاء رحلة جوية

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة فني بتهمة تعطيل وسيلة من وسائل النقل الجوي والتسبب في إلغاء رحلة من الدمام إلى القاهرة بعد أن كتب على ورقة عبارة تفيد بأن الطائرة بها قنبلة، نكاية في قائدها لخلافات بينهما، إلى جلسة 9 فبراير المقبل لحضور المتهم.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم (حامد.إ)، ارتكب عملا إرهابيا باستخدام التهديد والترويع في الخارج بأن استقل الطائرة المملوكة للشركة محل عمله بميناء الدمام الجوي والمزمع قيامها برحلة متجهة للقاهرة، وجهز منديلا ورقيا دون عليه عبارة تضمنت التهديد بوجود عبوة مفرقعة على متن الطائرة قاصدا من ذلك ترويع قائد الطائرة وطاقمها الجوي وركابها وتهديدهم بتفجيرها باستخدام تلك العبوة، وكان ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالاقتصاد الوطني.

ووجهت للمتهم تهم تعطيل سير وسيلة من وسائل النقل الجوية بأن عطل سير الطائرة المملوكة لشركة مصر للطيران.

وقال المتهم في التحقيقات، إنه "حال مباشرة عمله كفني أجهزة بفرع شركة مصر للطيران بالدمام، وحال وصول الطائرة إلى الميناء الجوي محل عمله، كلف بالمشاركة بأعمال صيانتها قبل إقلاعها بالرحلة رقم "2588"، والمتجهة لميناء القاهرة الجوي، ونشبت مشادة بينه وبين قائد الطائرة، فاستعان بمنديل ورقي ودون عليه عبارة تتضمن التهديد بوجود عبوة مفرقعة بها، وألقى المنديل داخل غرفة قيادتها قاصدا من ذلك إلقاء الرعب في نفس قائدها، وعقب إقلاع الطائرة برحلتها عثر قائد الطائرة على المنديل الذي توجد به عبارات التهديد ليضطر إلى إلغاء الرحلة وعودتها لميناء الدمام".

