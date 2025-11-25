التمثيل التجاري المصري يبحث فرص الاستثمار وزيادة الصادرات خلال زيارة وفد سنغافوري للقاهرة

18 حجم الخط

عقد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد مدير إدارة الدول الآسيوية بالتمثيل التجاري، اجتماعًا مع Francis Chong مدير إدارة جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة والصناعة السنغافورية والوفد المرافق له، على هامش الزيارة التي يقوم بها لجمهورية مصر العربية خلال الفترة ٢٥ حتي ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث رتب التمثيل التجاري هذه الزيارة للوفد السنغافوري مع عدد من الجهات المصرية الأخرى، مثل الجمارك المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية رجال الأعمال المصريين.

ويأتى هذا في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة.

‏‎وأوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج زيارة Tharman Shanmugaratnam رئيس جمهورية سنغافورة لمصر يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، والتي التقي خلالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

‏‎وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال عام 2024 بلغ نحو ٣٦٠ مليون دولار أمريكي، منها صادرات مصرية بقيمة ٩٣ مليون دولار امريكي وهوً رقم منخفض مقارنة بالطاقات التصديرية التي تمتلكها الشركات المصرية، وواردات من سنغافورة بقيمة ٢٧٦ مليون دولار أمريكي.

كما بلغت الاستثمارات السنغافورية في مصر نحو ١٣٢ مليون دولار أمريكي من خلال ١٤٠ شركة مستثمرة في السوق المصرية تعمل في قطاعات مختلفة.

‏‎وأكد الشريف أن التمثيل التجاري مهتم بزيادة قيمة الصادرات المصرية للسوق السنغافورية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الصناعي المصري قد تطور كثيرًا خلال العقدين الماضيين، ويمكنه تلبية احتياجات السوق السنغافورية والدول المحيطة الأخرى، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص في مصر وسنغافورة على إقامة شراكات جديدة وجذب الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية لمصر مثل: تحلية ومعالجة المياه - الصناعات الدوائية الطاقة الجديدة والمتجددة - المنسوجات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - إدارة الموانئ واللوجستيات - الموصلات وأشباه الموصلات والتركيز على تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بينهما، لتعزيزنفاذ المنتجات المصرية والسنغافورية إلى الأسواق الدولية والإقليمية.

حيث اتفق التمثيل التجاري مع الوفد الزائر أن يتم إعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المطلوب جذب استثمارات أجنبية لها وإنهائها لهيئة Enterprise Singapore التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ تمهيدا لتعميمها من جانبها على الشركات المهتمة بالتواجد في السوق المصري.

‏‎شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير إدارة شئون الترويج للاستثمار، والمستشار التجاري أحمد سيف النصر بإدارة شئون الدول الآسيوية والإقيانوسية بالتمثيل التجاري.

