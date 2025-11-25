مصدر بالوطنية للانتخابات لـ"فيتو": 74 منظمة محلية ودولية تتابع العملية الانتخابية

18 حجم الخط

كشف مصدر مطلع بـ الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، عن تفويض الهيئة لـ 60 منظمة محلية و14 منظمة دولية لمتابعة ورصد العملية الانتخابية الجارية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح المصدر أن هذه المنظمات، سواء المحلية أو الدولية، تلعب دورًا محوريًّا في مراقبة سير العملية الانتخابية، بدءًا من فتح اللجان وحتى إعلان النتائج، لضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات وحماية حقوق الناخبين والمرشحين.

وفيما يخص المنظمات الدولية، أشار المصدر إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تشارك بوفد يتابع الانتخابات في عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة، وتحديدًا في منطقتي الساحل وحدائق القبة، وذلك لرصد الأجواء العامة للعملية الانتخابية وتقييم مدى سلاستها.

كما يتواجد وفد من اللجنة المركزية للانتخابات بالاتحاد الروسي لمتابعة مجريات التصويت في دائرتي قصر النيل ومصر القديمة، مما يعكس الاهتمام الدولي بالانتخابات المصرية وحرص الهيئة على استقبال مختلف الوفود لمراقبة العملية بشكل مباشر.

وأضاف المصدر أن وفدًا رفيع المستوى من جامعة الدول العربية يشارك أيضًا في متابعة الانتخابات، حيث يغطي أعمال اللجان في محافظات بورسعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من الدوائر في العاصمة القاهرة، لتقديم تقرير شامل حول سير العملية الانتخابية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا التفويض الواسع للمنظمات، التزامها بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مما يعزز الثقة في النتائج النهائية ويساهم في إنجاح الاستحقاق الديمقراطي بمشاركة مجتمعية ودولية فاعلة.

