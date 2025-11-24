الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض شكاوى الأحزاب وترد عليها

18 حجم الخط

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الشكاوى من مختلف الأحزاب السياسية خلال الساعات الماضية، وتم التعامل معها بشكل فوري عبر غرف العمليات والتواصل مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، فضلًا عن انتقال فرق ميدانية للتحقق من الوقائع محل الشكوى.

وجاءت أبرز الشكاوى الحزبية ورد الهيئة عليها كالتالي:

حزب الأحرار الاشتراكيين

قدّم الحزب شكوى بشأن تباطؤ التصويت في خمس لجان بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، التي تضم 50 ألف ناخب، وأكد رؤساء اللجان انتظام عملية التصويت وانتهاء أي كثافات.

حزب صوت الشعب

أرسل الحزب فيديو حول نقل جماعي للناخبين، وتبين بالفحص أن المركبة ظهرت في منطقة بعيدة عن أي مركز انتخابي.

كما تلقّت الهيئة فيديو آخر بالعبور لواقعة مماثلة، وثبت أيضًا عدم ارتباطه بالعملية الانتخابية.

وقدم الحزب صورتين من لجنة المدرسة التجريبية بمنشأة ناصر تظهر شخصًا مع ناخبة داخل الساتر؛ وتبين أنه نجلها ولم يقدم لها أي مساعدة وفق رئيس اللجنة.

حزب الإصلاح والنهضة

شكوى من لجنة الاقتصاد المنزلي ببولاق أبو العلا حول منع المندوبين من الدخول، وتبين أن اللجنة أجرت قرعة لاختيار أربعة مندوبين فقط وفق القواعد.

وفي لجنة طلائع المستقبل بالشرابية، ادعى الحزب منع دخول وكيل مرشح، وأوضحت اللجنة وجود المندوبين المثبتين بالمحضر وانتظام العمل.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

في لجنة الوعي القومي بالمحلة، اشتكى الحزب من وجود توجيه من مندوب أحد المرشحين، ونفت رئيسة اللجنة الواقعة.

وفي لجنة 77 بطنطا، ادعى الحزب طرد ناخبة من اللجنة، وأكدت رئيسة اللجنة عدم صحة الشكوى وعدم تدخلها في عملية الاقتراع.

حزب العدل

تقدم الحزب بشكوى حول صندوق انتخابي بلا غطاء في لجنة الشهيد محمد السيد عبد الرازق بالمحلة.

الفحص: تبين عدم صحة الادعاء، وأكد المرشح محمد الساجي ورئيس اللجنة سلامة الصندوق.

حزب الدستور

في لجنة عمر مكرم بالخصوص بالقليوبية، اشتكى الحزب من توزيع بونات مقابل أصوات، وانتقل عضو من اللجنة العامة لمحيط المركز وبثّ مباشرة من الموقع ليثبت عدم صحة الواقعة.

وفي لجنة أبورضوان بالشرقية، تقدم الحزب بشكوى بشأن تعطيل الناخبين، وتبين أن موظفة تسببت في ذلك وتم استبعادها واستئناف العمل.

حزب الإصلاح الاجتماعي

اشتكى الحزب من وجود أشخاص داخل مركز الاقتراع بمدرسة الخلفاء الراشدين بحلوان لاستعلام أرقام الناخبين وتوجيههم، وانتقل رئيس اللجنة للموقع وتأكد من عدم وجود أي أشخاص غير مصرح لهم.

حزب الجبهة الوطنية

قدم الحزب شكوى في مدرسة قليوب بشأن بطء دخول الناخبين من قبل الأمن، وأكد رؤساء اللجان عدم وجود تكدس أو تباطؤ أمام المركز.

حزب المؤتمر

ادعى الحزب طرد المندوبين من لجنة منشأة أبو عمر الإعدادية بالشرقية، وتبين وجود 5 مندوبين داخل اللجنة بسبب اتساع الغرفة، ولم يتم طرد أحد.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتعامل مع جميع الشكاوى بجدية كاملة، وأن معظم البلاغات التي تم فحصها لم يثبت صحتها أو لم ترتبط مباشرة بسير العملية الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات التي استدعت ذلك.

