الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 25- 11- 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو
تنشر “فيتو” أسعار الذهب في سلطنة عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأونصة العالمية.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 51 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 46 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 44 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 38 ريالا عمانيا.

اسعار الذهب اليوم فى البورصة العالمية

 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع صعود الدولار، في حين يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي من شأنها أن تسهم في تحسين التوقعات بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4129.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:42 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

وسجلت الأسعار في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 14 نوفمبر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.8% إلى 4126.60 دولار للأونصة.

وستصدر الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في وقت لاحق اليوم بعد تأجيلها بسبب الإغلاق، ومن المتوقع أن تعطي هذه البيانات فكرة أوضح للمستثمرين عن المسار الذي سيسلكه البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 51.13 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1543.46 دولار، ونزل البلاديوم 1.1% إلى 1380 دولارا.

