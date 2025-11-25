الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نقطة تفصل بين الريال وبرشلونة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 13

ريال مدريد
ريال مدريد
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإسباني، تفصل نقطة وحيدة صدارة ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ13 عن غريمه التقليدي برشلونة.

وسقط ريال مدريد أمام إلتشي 2-2 بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، ليفقد الريال نقطتين في صراع استعادة لقب الليجا الموسم الجاري من أنياب برشلونة حامل لقب الليجا بالنسخة الماضية.

ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 13

1- ريال مدريد 32 نقطة
2- برشلونة 31 نقطة
3- فياريال 29 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة
5- ريال بيتيس 21 نقطة
6- إسبانيول 21 نقطة
7- خيتافي 17 نقطة
8- أتلتيك بيلباو 17 نقطة
9- ريال سوسييداد 16 نقطة
10- إلتشي 16 نقطة
11- إشبيلية 16 نقطة
12- سيلتا فيجو 16 نقطة
13- رايو فاليكانو 16 نقطة
14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة
15- فالنسيا 13 نقطة
16- مايوركا 12 نقطة
17- أوساسونا 11 نقطة
18- جيرونا 11 نقطة
19- ليفانتي 9 نقاط 
20- ريال أوفييدو 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإسباني 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدول ترتيب الدوري الاسباني ترتيب الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة فياريال أتلتيكو مدريد

مواد متعلقة

تطورات مفاجأة، مطالب بعودة زيدان لإنقاذ ريال مدريد

فينيسيوس يشترط الحصول على راتب رونالدو لتجديد عقده مع ريال مدريد

لامين يامال يواصل التألق مع برشلونة في الليجا

لابورتا: كامب نو سيظلّ معبدًا مقدسًا لجماهير برشلونة

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية