نقطة تفصل بين الريال وبرشلونة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 13

ترتيب الدوري الإسباني، تفصل نقطة وحيدة صدارة ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ13 عن غريمه التقليدي برشلونة.

وسقط ريال مدريد أمام إلتشي 2-2 بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، ليفقد الريال نقطتين في صراع استعادة لقب الليجا الموسم الجاري من أنياب برشلونة حامل لقب الليجا بالنسخة الماضية.

ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 13

1- ريال مدريد 32 نقطة

2- برشلونة 31 نقطة

3- فياريال 29 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- ريال بيتيس 21 نقطة

6- إسبانيول 21 نقطة

7- خيتافي 17 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 17 نقطة

9- ريال سوسييداد 16 نقطة

10- إلتشي 16 نقطة

11- إشبيلية 16 نقطة

12- سيلتا فيجو 16 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- فالنسيا 13 نقطة

16- مايوركا 12 نقطة

17- أوساسونا 11 نقطة

18- جيرونا 11 نقطة

19- ليفانتي 9 نقاط

20- ريال أوفييدو 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإسباني

