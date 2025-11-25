رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد جناح “ماز إيجيبت” ويشيد بتقنيات إعادة تدوير الصرف

18 حجم الخط

واصل المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولاته داخل أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، حيث تفقد جناح شركة ماز إيجيبت المتخصصة في حلول معدات الصرف الصحي وإعادة تأهيل أساطيل السيارات الميدانية.

وخلال الزيارة، التقى المهندس أحمد جابر بالمهندس عمرو أبو دوح، العضو المنتدب لشركة ماز إيجيبت، والذي قدّم عرضًا تفصيليًا حول أحدث التقنيات التي طورتها الشركة، وعلى رأسها تكنولوجيا إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الخاصة بسيارات الكسح.

وتتيح هذه التقنية المتقدمة تطهير شبكات الصرف الصحي داخل موقع العمل ذاته، عبر نظام يعيد تنقية المياه التي تحملها السيارة لاستخدامها مجددًا في التطهير، مما يحقق:

استدامة العمل بكفاءة عالية

تقليل زمن العمليات الميدانية

خفض استهلاك المياه المستخدمة في التطهير

رفع كفاءة أسطول الكسح وتقليل الأعطال



كما استعرض أبو دوح مشروع الشركة في إعادة تأهيل أسطول سيارات ماز المتقادمة، حيث نجحت الشركة خلال خمس سنوات فقط في إعادة تأهيل 197 سيارة مملوكة لـ 23 شركة تابعة للشركة القابضة.

وتم تنفيذ إعادة التأهيل بمستوى فني يسمح للسيارة بالعمل بكفاءة تصل إلى 90% من حالتها الأصلية، وبأقل تكلفة ممكنة مقارنة بشراء معدات جديدة، مما حقق وفرًا ماليًا كبيرًا للشركات التابعة، ورفع معدلات الجاهزية التشغيلية للمعدات.

وأشاد المهندس أحمد جابر بما تقدمه شركة ماز إيجيبت من حلول عملية مبتكرة، مؤكّدًا أن إعادة تدوير مياه تطهير الشبكات تُعد خطوة مهمة لدعم توجه الدولة نحو استدامة الموارد وتقليل الفاقد، بينما يمثل مشروع تأهيل الأسطول نموذجًا متميزًا في رفع كفاءة المعدات وخفض التكلفة التشغيلية.

كما أكد جابر أن الشركة القابضة تدعم بقوة الشراكات الفنية التي تسهم في تطوير الأداء الميداني لشركات المياه والصرف الصحي، وتوفر حلولًا عملية يمكن تعميمها على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.