حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة الهيروين والميثامفيتامين المخدر في دار السلام

محكمة
محكمة
قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة المواد المخدرة: الهيروين، والميثامفيتامين؛ بقصد التعاطي والاتجار، وسلاح أبيض بمنطقة دار السلام.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين عثر بحوزتهما على الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وجوهر مخدر الميثامفيتامين بقصد الاتجار، وسيجارة من  الحشيش بقصد التعاطي، وحيازة سلاح ابيض.


وتلقى قسم شرطة دار السلام معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على العاطلين وضبط بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات، اعترفا بحيازتهما للمخدرات بغرض الاتجار والتربح.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية