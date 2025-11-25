محافظ كفر الشيخ يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

دعا اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن المشاركة واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار وبناء المستقبل.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، انتظام عملية التصويت في بداية اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، اليوم الثلاثاء.

أكد محافظ كفر الشيخ أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لتأمين المقار وضمان انضباط سير العملية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشددًا على المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول.

ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري مليونين و420 ألفًا و182 ناخبًا داخل 501 مركز انتخابي و527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائبًا منهم 10 نواب بنظام الفردي، و10 نواب بنظام القائمة، بدائرة المحافظة، ويشرف القضاة على العملية الانتخابية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف قريبة من مراكز الاقتراع تضم عشرات سيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية بمشاركة مديرية الصحة بكفرالشيخ، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.