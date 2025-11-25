كل ما تريد معرفته عن تصفيات كأس العرب 2025.. 14 منتخبا يتنافسون على 7 تذاكر.. ومصر تنتظر اليوم الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا

18 حجم الخط

كأس العرب، بدأ العد التنازلي لإقامة بطولة كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بمشاركة 16 منتخبا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتأهلت 9 منتخبات بشكل مباشر إلى بطولة كأس العرب 2025، بينما تصعد 7 منتخبات أخرى عبر ملحق تصفيات يقام في اليومين المقبلين بين 14 منتخبا.

نظام تصفيات كأس العرب 2025

وكانت القرعة أسفرت عن إقامة 7 مباريات يتأهل الفائزون منها إلى نهائيات البطولة.

ويقام ملحق التصفيات في قطر على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، ويتأهل من الملحق أحد منافسي منتخب مصر في دور المجموعات بالبطولة العربية، وهو الفائز من المباراة الأولى بين موريتانيا والكويت.

وتُحسم اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء هوية المنتخبات السبعة المتأهلة عبر التصفيات إلى مسابقة كأس العرب 2025 لكرة القدم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

وتستضيف قطر للمرة الثانية على التوالي سبع مباريات للمنتخبات الـ14 الأدنى تصنيفا، على مدى يومين، وينضم الفائزون إلى تسعة منتخبات تأهلت تلقائيا.

وكانت قطر استضافت نسخة 2021، وأحرز لقبها منتخب الجزائر الرديف على حساب تونس 2-0 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وتُبث مباريات كأس العرب عبر شبكة قنوات الكاس القطرية 1 و2 و4، إلى جانب قناتي بي إن سبورت المفتوحة، وبي إن سبورت أكسترا 1.

مباريات ملحق تصفيات كأس العرب 2025

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

موريتانيا ضد الكويت - 3 عصرا

سوريا ضد جنوب السودان - 6 مساء

فلسطين ضد ليبيا - 6 مساء

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

عمان ضد الصومال - 3 عصرا

البحرين ضد جيبوتي - 3 عصرا

السودان ضد لبنان - 6 مساء

جزر القمر ضد اليمن - 6 مساء

وتقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات في التصفيات، مقابل 4 مباريات غدا الأربعاء وذلك لاكتمال مشهد المتأهلين إلى كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب الكويت ضد موريتانيا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة (الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة)، فيما يلتقي منتخب سوريا ضد جنوب السودان، ومنتخب فلسطين ضد ليبيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت مكة المكرمة).

فيما يلتقي منتخب عُمان ضد الصومال، والبحرين ضد جيبوتي، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا (الرابعة بتوقيت مكة المكرمة)، فيما يلتقي السودان ضد لبنان وجزر القمر ضد اليمن، في تمام السابعة مساءً.

وسينضم الفائز من مواجهتي سوريا مع جنوب السودان، وفلسطين مع ليبيا إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس.

ويلعب الفائز من مواجهتي عمان مع الصومال، وجزر القمر مع اليمن في المجموعة الثانية مع المغرب والسعودية.

أما الفائز من مباراة موريتانيا والكويت فيلعب في الثالثة مع مصر والأردن والإمارات.

كما ينضم الفائز من مباراتي البحرين مع جيبوتي، والسودان مع لبنان إلى المجموعة الرابعة إلى جاني الجزائر مع العراق.

مجموعات كأس العرب 2025

وتتوزع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العرب على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات كالتالي:

المجموعة 1: قطر- تونس- الفائز من سوريا وجنوب السودان- الفائز من فلسطين وليبيا.

المجموعة 2: المغرب- السعودية- الفائز من عمان والصومال- الفائز من اليمن وجزر القمر.

المجموعة 3: مصر- الأردن- الإمارات- الفائز من الكويت وموريتانيا.

المجموعة 4: الجزائر- العراق- الفائز من البحرين وجيبوتي- الفائز من لبنان والسودان.

العراق أكثر المنتخبات تتويجا بـ كأس العرب

ويُعد منتخب العراق هو أكثر من أحرز لقب كأس العرب عبر التاريخ برصيد 4 بطولات، فيما يُعد منتخب الجزائر هو حامل اللقب بتتويجه في النسخة الأولى من رعاية الفيفا عام 2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.