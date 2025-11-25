الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الجامعات الأوروبية: مصر قادرة على أن تكون مركزا إقليميا للبحث العلمي

د. محمود هاشم،فيتو
د. محمود هاشم،فيتو
أكد الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر وأستاذ علوم الليزر، أن الدولة المصرية قادرة على أن تكون مركزا إقليميا وعالميا للبحث العلمي المتقدم من خلال باحثيها القادرين على الابتكار.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لتطبيقات الليزر تحت عنوان «الابتكار والتحديات في علوم الليزر من أجل التكنولوجيا المستدامة (ICLA 11)»، والذي نظمه المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، بالتعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر وعدد من الدول.

وأضاف هاشم، أن علوم الليزر تتواجد داخل مختلف العلوم مثل الذكاء الاصطناعي،  والاعتماد على الضوء بدلًا من الالكترونيات لمعالجة البيانات بما يضمن سرعة عالية في التشغيل.

وأشار إلى أن المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة انطلقت منه العديد من الأبحاث العلمية الرائدة لتؤكد مكانة مصر في العلوم المتقدمة على المستوى الدولي.

ولفت إلى ن المؤتمر يمثل منصة مرموقة لتبادل الرؤى حول أحدث تطورات علوم الليزر وتطبيقاتها، مشيدًا بالشراكات القائمة مع جامعة القاهرة ودورها في دعم البحث العلمي المتقدم.

