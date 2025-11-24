محافظ الإسماعيلية يتفقد ختام اليوم الأول بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025 ويؤكد إتمام غلق جميع اللجان

18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، أعمال انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

التأكد من غلق كافة اللجان

كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح غدًا الثلاثاء وحتى التاسعة مساءً موعد غلق الصناديق وإسدال الستار عن انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأوضح "أكرم" أن الهدف الرئيسي للجهاز التنفيذي بالمحافظة هو توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية دون تحيز لأي مرشح وخروج الانتخابات بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق.

اشادة بوعي المواطن الإسماعيلي

وأشار "أكرم" إلى التوافد الملحوظ لكافة فئات المجتمع الإسماعيلي خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، مشيدًا بوعي المواطن الإسماعيلي في ممارسة حقه الانتخابي الذي يكفله الدستور والقانون.

ووجه الدعوة لباقي المواطنين الذين لم يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم، وضرورة مشاركتهم في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.

وأكد أكرم على أهمية الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أكرم أنه تم توفير کراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والأزهر.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية كانت قامت بتجهيز ١٦٨ مركزا انتخابيا، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:مقاعد

القائمة: ٣ مقاعد

مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.

