ابنتا جنات ترفعان شعار "لن نعيش في جلباب أمي" وتكشفان عن طموحهما مستقبلا

ظهرت ابنتا الفنانة المغربية جنات، جوليا وجنات، لأول مرة في حفل ألبوم والدتهما الفنانة جنات والذي أقيم في أحد الفنادق الكبري بالزمالك.

وقالت ابنتا جنات لـ"فيتو"،إنهما تحبان أن تتناولا “الفراخ الناجتس” من يد والدتهما، مشيرتين إلى أنهما تطمحان أن تصبحا طبيبتين لخدمة المجتمع.

وفاجأت جنات الحضور، بغنائها برفقة ابنتيها “جواليا وجنات” على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

وطرحت جنات مؤخرًا، ألبوم "ألوم على مين" على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وتتنوع أغاني الألبوم بين الدراما والرومانسية. ويتضمن الألبوم عشر أغان.

وشهد الألبوم تعاونًا بين “جنات” وعدد من المؤلفين والموزعين والملحنين البارزين على الساحة الفنية من بينهم ملاك عادل، مدين، يوسف حسين، عمرو الشاذلي وبلال محمد.

وفي وقت سابق أحيت جنات حفلًا غنائيًّا في السعودية للمرة الأولى وحظي بجماهيرية كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.