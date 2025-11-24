جيش الاحتلال: تبادل لإطلاق النار مع مسلحين خلال نشاط عملياتي شرق نابلس

18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين قواتهم ومسلحين فلسطينيين خلال نشاط عملياتي شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية.

تفاصيل العملية الأمنية وفقا لمزاعم ورواية جيش الاحتلال والشاباك

ووفق البيان، فإن قوة مشتركة من الجيش الإسرائيلي والشاباك كانت تنفذ مهمة ميدانية في المنطقة عندما تعرضت لإطلاق نار كثيف، ما دفعها إلى الرد بالمثل.

وأكدت المصادر أنّ الاشتباك وقع في محيط مناطق زراعية وعلى أطراف إحدى القرى شرق نابلس، وسط حالة استنفار أمني وتعزيزات عسكرية.

تقديرات أولية للخسائر بين جيش الاحتلال والمسلحين

وأشارت التقديرات الأولية إلى احتمال وقوع إصابات في صفوف الطرفين، دون تأكيد رسمي حتى الآن. كما تحدثت مصادر محلية عن نقل مصابين بواسطة سيارات إسعاف عسكرية إسرائيلية من موقع الاشتباك.

حالة استنفار وتحليق للطائرات شرق مدينة نابلس

وشهدت المنطقة منذ ساعات الفجر تحليقًا مكثفًا للطائرات المسيرة، تزامنًا مع عمليات تمشيط ومداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية في عدد من المنازل.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الجمعة الماضية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة صوريف شمال الخليل في الضفة الغربية.

استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية

وكانت منظمة الأمم المتحدة، أكدت الشهر الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين



وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 اكتوبر الماضي.

