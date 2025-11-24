وزير الخارجية: تسيير خطوط طيران مباشرة بين مصر وسلوفينيا لدعم حركة السياحة

18 حجم الخط

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا، على هامش مشاركته في أعمال القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة في أنجولا.

دعم التعاون الثنائي وحركة السياحة والاستثمار

أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، بالإضافة إلى العمل على تسيير خطوط طيران مباشرة بين مصر وسلوفينيا بما يسهم في دعم التعاون الثنائي وحركة السياحة والاستثمار.

فرص تعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي

كما رحب الوزير عبد العاطي بنتائج الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت في ليوبليانا عام ٢٠٢٤ برئاسة وزيري خارجية البلدين، معربا عن تطلعه لاستضافة الدورة الثالثة بالقاهرة خلال العام الجاري.

خط نقل بحري ليكون بمثابة بوابة لتصدير السلع المصرية لكافة دول أوروبا

وفي إطار التعاون الاقتصادي، استعرض وزير الخارجية فرص تعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سلوفينيا، وتدشين خط نقل بحري ليكون بمثابة بوابة لتصدير السلع المصرية لكافة دول أوروبا، كما بحث الوزيران آفاق توسيع التعاون في مجال الموانئ ليتخطى التعاون القائم بالفعل بين مينائي "كوبر" والإسكندرية، ليضم موانئ مصرية أخرى مثل العين السخنة ودمياط.

الأوضاع الإقليمية والدولية

كما أكد الوزير عبد العاطي الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى أوروبا. كما تناول سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، خصوصًا فيما يتعلق بملفات الهجرة واللاجئين، إضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ.

أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام. واكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار ويضمن الأمن للشعب الفلسطيني داخل القطاع، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

