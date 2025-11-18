أوهمها بالزواج، تفاصيل صادمة في اتهام عامل بهتك عرض تلميذة ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل تعرف على تلميذة، وأوهمها بالزواج منها، وقام بمعاشرتها وفض بكارتها، وفر هاربا منها بدائرة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على عامل أوهم تلميذة بالزواج منها وقام بمعاشرتها

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد فيه حضور عامل وبصحبته ابنته، تلميذة 14 سنة، وحرر محضرا ضد عامل 35 سنة، والسابق اتهامه فى عدة قضايا لقيامه بالتعرف على ابنته، وأقام معها علاقه وأوهمها بالزواج وقام بمعاشرتها وفض بكارتها وفر هاربا.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن إصابتها.

