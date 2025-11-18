الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أوهمها بالزواج، تفاصيل صادمة في اتهام عامل بهتك عرض تلميذة ببولاق الدكرور

محكمة
محكمة
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل تعرف على تلميذة، وأوهمها بالزواج منها، وقام بمعاشرتها وفض بكارتها، وفر هاربا منها بدائرة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

القبض على عامل أوهم تلميذة بالزواج منها وقام بمعاشرتها 

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد فيه حضور عامل وبصحبته ابنته، تلميذة 14 سنة، وحرر محضرا ضد عامل 35 سنة، والسابق اتهامه فى عدة قضايا لقيامه بالتعرف على ابنته، وأقام معها علاقه وأوهمها بالزواج وقام بمعاشرتها وفض بكارتها وفر هاربا. 

 

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أمام المقدم أيمن السكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، اعترف بارتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن إصابتها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبض على عاطل الطب الشرعي بولاق الدكرور مباحث بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة نيابة الجيزة

مواد متعلقة

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية ببولاق الدكرور

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

بعد توجيه الرئيس بمتابعة حالته، خروج عمر خيرت من الرعاية المركزة ويحيى أول حفل في هذا الموعد

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية