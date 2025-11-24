الإثنين 24 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

حفل جديد لفرقة التخت العربي على مسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لفرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض والتى تستضيف عازف العود الدكتور عبد الحميد يحيى، وذلك فى الثامنة مساء الخميس المقبل على مسرح الجمهورية.

برنامج حفل فرقة التخت العربى

يضم برنامج حفل فرقة التخت العربى باقة مختارة من ألحان الموسيقى العربية والاعمال الغنائية لعمالقة الطرب منهم محمد عبد الوهاب، سيد مكاوى، محمد عبد المطلب، فريد الأطرش، عبد الغنى السيد، سيد درويش، محمد فوزى وغيرهم.

فرقة التخت العربى

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربى اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، حققت مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء فى إسطنبول بتركيا عام ٢٠١٠ وحصلت مؤخرا على جائزة من دولة الصين كأفضل فرقة تؤثر على الوعى القومى العربى لعام ٢٠٢٣.

فرقة التخت العربي حفلات الاوبرا مسرح الجمهورية

الجريدة الرسمية