غدًا، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للكاراتيه

يقيم الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، مؤتمرًا صحفيًا، السابعة مساء غدٍ الثلاثاء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم، والتى تقام على صالة استاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتعود البطولة للقاهرة بعد غياب 38 عامًا، بمشاركة 88 دولة من مختلف قارات العالم.

يشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم كلًا من مصر آيه هشام أحمد- ريم احمد رمزى - أحلام حمدى- نورسين محمد- هدير أحمد -منة شعبان- مصطفى غباشي- زياد الغريب - علي الصاوي- عبد الله ممدوح- يوسف عماد- طه طارق.

وتعد استضافة مصر لبطولة العالم، إنجازًا رياضيًّا جديدًا يعكس مكانة مصر الدولية وقدرتها التنظيمية المتفوقة.

وتعتبر عودة البطولة إلى مصر بعد غياب دام 38 عامًا تتويجًا للدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الرياضي، وأن اختيار القاهرة لتنظيم هذا الحدث العالمي يعكس ثقة الاتحاد الدولي في البنية التحتية الرياضية المصرية، التي أصبحت ضمن الأفضل عالميًا.

