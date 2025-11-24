الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أون سبورت تنقل نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت قنوات أون سبورت، عن نقل مواجهات الإياب في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام مواجهات اليوم في المواعيد التالية:

الأهلي × الاتحاد السكندري - مرتبط | 5 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري - رجال | 7:30 مساء

وأعلن اتحاد كرة السلة عن حضور 600 مشجع في مباريات نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري، بواقع 300 مشجع لكل فريق، على أن تقام المباريات على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعدما تخطى سبورتنج في الدور نصف النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على جاره سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي على مستوى الرجال والمرتبط.

يذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط أقيمت على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المرتبط دوري المرتبط لكرة السلة الأهلي الاتحاد السكندري صالة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

موعد مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي دوري كرة السلة

كرة السلة، طاقم تحكيم ليتواني لنهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري

كرة السلة، موعد مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط

أشرف صبحي يلتقي رئيس مكتب دوري كرة السلة الأمريكي NBA بمصر

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية