أون سبورت تنقل نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت قنوات أون سبورت، عن نقل مواجهات الإياب في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام مواجهات اليوم في المواعيد التالية:

الأهلي × الاتحاد السكندري - مرتبط | 5 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري - رجال | 7:30 مساء

وأعلن اتحاد كرة السلة عن حضور 600 مشجع في مباريات نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري، بواقع 300 مشجع لكل فريق، على أن تقام المباريات على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعدما تخطى سبورتنج في الدور نصف النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على جاره سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي على مستوى الرجال والمرتبط.

يذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط أقيمت على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

