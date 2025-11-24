حبس طرفي مشاجرة لخلافات على قطعة أرض في الجيزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس طرفي مشاجرة تسببت في إصابة عامل بطلق نارى بالفخذ من فرد خرطوش، وكذا إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم في مشاجرة بينهما بسبب نزاع على قطعة أرض، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

نشوب مشاجرة على قطعة أرض

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة اخطارا من اللواء هانى شعراوي نائب مدير الأدارة العامة للمباحث يفيد فيه نشوب مشاجرة بقطعة أرض.

وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين وتعدى كل منهما على الآخر بالشوم، وقام أحد الأطراف بطلق عيار نارى من فرد خرطوش على عامل، مما تسبب فى إصابته بطلق نارى بالفخذ، بسبب النزاع على أرض بدائرة القسم.

ألقي القبض على طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم والشوم، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.