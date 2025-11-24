الإثنين 24 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

مسلم وزوجته، فيتو
مسلم وزوجته، فيتو
كشف الفنان مسلم عن عودته لزوجته يارا تامر بعد انفصالهما منذ فترة.

وقال مسلم: "هي أولى فعلا عندي من أي حد، مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".

وأعلنت آية زكريا شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، خبر عودة أخيها لطليقته يارا تامر، ووثقت كلامها بنشرها صورة تجمعهما.

وقالت آية زكريا في استوري لها عبر حسابها على موقع انستجرام: “يا رب اكشف بتوع الحوارات والكدابين.. عشان اللي فيهم بيجيبوه فينا”.

وتابعت: اه فهمت أنت ليه اتحمقتي طيب، ونتكلم عن الكرامة والشخصية وقال أي ده في البرنامج.. سبحان الله، ربنا يبعدنا عن العيشة الحرام.

وفي وقت سابق، كشفت آية زكريا، شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، عن تصالحها مع الأخير، بعد أن دخلا في أزمات عديدة سويًا خلال الفترة الماضية.

شقيقة مسلم تعلن تصالحهما


وكتبت آية عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام: “الحمد لله وأنا ومسلم بقينا أحلى”، كما شاركت شقيقة مسلم ردود متابعيها على الاستوري من خلال خاصية الـ ask، وردت عليهم، حيث كتبت: “في مثل بيقول الدم عمره ما يبقى مياه.. الحمد لله ربنا يبعد عننا الوحش.. مفيش إخوات بيتبروا من بعض مهما حصل الأخ أخ والدم دم”.

