التفاصيل الكاملة لأسباب وقفة مسلم الاحتجاجية أمام الموسيقيين

أثار مطرب المهرجانات مسلم الجدل، وذلك بعد أزمته مع مصطفي كامل بسبب وقفته الاحتجاجية هو وفرقته الموسيقية على خلفية وقفه عن الغناء لعدة أشهر.

في المقابل تساءل الجمهور حول سبب “وقفة” مسلم الاحتجاجية أمام المهن الموسيقية التي تحولت إلى أزمة وتدخل من رجال الأمن.

وتعود أزمة مسلم ووقفه عن الغناء، بسبب مخالفات عديدة له من أبرزها أزمته مع المنتج السعودي سلطان الشن بسبب العقد المبرم بينهما خاصة أن المطرب أكد سابقا أنه تم فسخه في حين أن المنتج نفى ذلك.

وأكد المنتج السعودي سلطان الشن ، أن العقد المبرم بينه وبين مطرب المهرجانات مسلم مازال ساريا، برغم إعلان “المطرب” مؤخرا فسخ التعاقد بينهما.

وقال سلطان الشن في تصريح سابق لفيتو: “العقد بيني ومسلم مازال ساريا، ولم يتم فسخه”، مضيفا: "ولم يتم التصالح بيني وبين مسلم، لا، وتم رفع أكثر من دعوى على المطرب ورفعنا شكوى لنقابة المهن الموسيقية مرفق العقد الساري بيننا".

كانت نقابة المهن الموسيقيةبرئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت إيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، في شهر مارس الماضي، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها:" بعد الاطلاع على الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت انهاء التصريح السنوى الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة".

وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى من المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.

