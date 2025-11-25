الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

شقق جنة بالطرح الجديد،
شقق جنة بالطرح الجديد، فيتو
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة التي تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح الوزارة ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، بمدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا ويأتى ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

 

وأشارت الوزارة إلى أن حالات إلغاء التخصيص طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية: -

- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة.

- بناء على طلب المخصص له الوحدة.

- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ %٥٠% بالإضافة الى ( %1 مصاريف إدارية + ٠.٥ لحساب مجلس الأمناء ) من إجمالي ثمن الوحدة من خلال المهلة الممنوحة للسداد.

 

-  عدم سداد قسطين متتاليين من الدفعات / الأقساط ( طبقًا لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

-  تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

-  عدم التعاقد والاستلام للوحدة في المواعيد المحددة

المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام هي: 
-  يتم خصم (1) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

- المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص بعد الاستلام هي.يتم خصم (1) مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 1% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.

 

الجريدة الرسمية