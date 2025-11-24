الإثنين 24 نوفمبر 2025
اقتصاد

94.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع  نسبة 94.7 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.8 % والعرب على 4.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 20.8 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 30.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 %و سجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3.725,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.168,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.886 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 40445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 50145 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 18273 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 16368 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4294 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس -آخر جلسات الأسبوع الماضي- وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.874 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 40302 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 49981 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 18210 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12300 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 16293 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

