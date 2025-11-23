انتخابات النواب، رئيس مدينة أجا بالدقهلية يتابع التجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية

18 حجم الخط

تشهد مراكز محافظة الدقهلية تجهيزات مكثفة ، لتهيئة الأجواء أمام الناخبين وتوفير كافة التجهيزات بمركز ومدينة أجا في الدقهلية، استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

قام محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا بجولة ميدانية موسعة على مقار اللجان العامة والفرعية بمركز ومدينة أجا، للاطمئنان على الانتهاء من كافة التجهيزات واستعداد المقار لاستقبال الناخبين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لمقار اللجان، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقررة يومي 24 و25 نوفمبر 2025 وحرصًا على تهيئة جميع المرافق لإستقبال الناخبين في بيئة آمنة ومنظمة.

تجهيز المقار بالمقاعد والمظلات لتوفير الراحة للناخبين

وشملت الجولة التأكد من تجهيز كافة المقار بالمقاعد والمظلات لتوفير الراحة للناخبين، وتنظيم أماكن الدخول والخروج، وترتيب مناطق انتظار المواطنين، مع توفير الإضاءة والتهوية وصيانة دورات المياه، وتركيب مولدات كهرباء احتياطية في حالة انقطاع التيار، وتوفير طفايات الحريق، وضمان نظافة محيط اللجان ورفع أي إشغالات، مع تخصيص أماكن منظمة للانتظار لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

جاهزية كاملة لاستقبال المواطنين

كما تم التنسيق مع العميد عمرو الحارونى مأمور مركز شرطة أجا لتأمين العملية الإنتخابية وجميع المقار ومحيطها، وكذلك تنظيم حركة الناخبين أمام اللجان، وتسهيل وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع، مع توفير كافة التجهيزات والخدمات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة في أجواء آمنة ومنظمة، بما يعكس الجاهزية الكاملة لاستقبال المواطنين وممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

الكتلة التصويتية بمركز ومدينة أجا

ومن الجدير بالذكر أن حجم الكتلة التصويتية بمركز ومدينة أجا تبلغ 370,391 ناخبا وناخبة، موزعين على 70 مقرًا انتخابيا.

