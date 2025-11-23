الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب، رئيس مدينة أجا بالدقهلية يتابع التجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية

تجهيزات مكثفة باللجان
تجهيزات مكثفة باللجان الانتخابية، فيتو
18 حجم الخط

تشهد مراكز محافظة الدقهلية تجهيزات مكثفة ، لتهيئة الأجواء أمام الناخبين وتوفير كافة التجهيزات بمركز ومدينة أجا في الدقهلية، استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

قام محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا بجولة ميدانية موسعة على مقار اللجان العامة والفرعية بمركز ومدينة أجا، للاطمئنان على الانتهاء من كافة التجهيزات واستعداد المقار لاستقبال الناخبين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لمقار اللجان، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقررة يومي 24 و25 نوفمبر 2025 وحرصًا على تهيئة جميع المرافق لإستقبال الناخبين في بيئة آمنة ومنظمة.

 

تجهيز المقار بالمقاعد والمظلات لتوفير الراحة للناخبين

وشملت الجولة التأكد من تجهيز كافة المقار بالمقاعد والمظلات لتوفير الراحة للناخبين، وتنظيم أماكن الدخول والخروج، وترتيب مناطق انتظار المواطنين، مع توفير الإضاءة والتهوية وصيانة دورات المياه، وتركيب مولدات كهرباء احتياطية في حالة انقطاع التيار، وتوفير طفايات الحريق، وضمان نظافة محيط اللجان ورفع أي إشغالات، مع تخصيص أماكن منظمة للانتظار لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

جاهزية كاملة لاستقبال المواطنين 

كما تم التنسيق مع  العميد عمرو الحارونى مأمور مركز شرطة أجا لتأمين العملية الإنتخابية وجميع المقار ومحيطها، وكذلك تنظيم حركة الناخبين أمام اللجان، وتسهيل وصول المواطنين إلى صناديق الاقتراع، مع توفير كافة التجهيزات والخدمات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة في أجواء آمنة ومنظمة، بما يعكس الجاهزية الكاملة لاستقبال المواطنين وممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

 

الكتلة التصويتية بمركز ومدينة أجا

ومن الجدير بالذكر أن حجم الكتلة التصويتية بمركز ومدينة أجا تبلغ 370,391 ناخبا وناخبة، موزعين على 70 مقرًا انتخابيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعدادات النهائية الدخول والخروج اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انتخابات مجلس النواب توفير طفايات الحريق رئيس مركز ومدينة متابعة الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب مركز ومدينة أجا

مواد متعلقة

غدا، 288 مرشحا يتنافسون على 21 مقعدا بانتخابات النواب في الدقهلية

أمين عمر حكما لمباراة سوريا وجنوب السودان المؤهلة لبطولة كأس العرب

بيزيرا والجزيري يقودان هجوم الزمالك أمام زيسكو فى الكونفدرالية

منتخب الشابات تحت 20 سنة يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس (صور)

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية