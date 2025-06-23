أمين عمر حكما للقاء حسم الدوري التنزاني ويعاونه طاقم مصري

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء يانج افريكانز وسيمبا التنزاني في لقاء حسم بطولة الدوري التنزاني لكرة القدم.

الطاقم المعاون لأمين عمر

أمين عمر حكمًا للساحة ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال مساعد أول وسمير جمال مساعد ثاني وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

موعد مباراة يانج أفريكانز أمام سيمبا

وتقام مباراة سيمبا ويانج أفريكانز، على ملعب بنجامين مكابا، بالعاصمة التنزانية دار السلام، يوم الأربعاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للدوري وتحسم هذه المباراة بطل الدوري التنزاني هذا الموسم، حيث إنها ستكون الأخيرة في المسابقة.

يانج أفريكانز يتصدر الدوري التنزاني

ويتصدر يانج أفريكانز جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، فيما يأتي سيمبا في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة.

اختيار طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر جاء بعد الأداء المتميز والمردود الذي شهده الجميع في الساحة الإفريقية وتحديدا في البطولات الأفريقية ليعد الطاقم المصري بقيادة أمين عمر من حكام النخبة الإفريقية التي تعتمد عليها لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي.

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