كشف السر بعد عام، إعلام عبري يؤكد إجلاء وزير الدفاع السابق من منزله لصعوبة تأمينه

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، أجلي بشكل عاجل من منزله في موشاف عميكام قبل أكثر من عام إثر تهديد خطير مرتبط بموقع المنزل وصعوبة تأمينه.



وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن جالانت انتقل منذ ذلك الحين للعيش في منطقة أخرى ما زال يقيم فيها حتى اليوم.

وقع الإخلاء بينما كان جالانت لا يزال يتولى منصب وزير الدفاع، وذلك قبيل قرار إقالته من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

ورغم مغادرته، بقي منزله في عميكام محميا من قبل الأجهزة المختصة، لكنه ما يزال فارغا.

تهديدات أمنية لمسؤولين إسرائيليين

وتشير المعلومات إلى أن التهديد الأمني لم يكن مرتبطا بشخص جالانت فحسب، بل أيضا بطبيعة المنطقة التي يقع فيها المنزل، والتي تعد صعبة الحماية.

وكانت تقارير قد ذكرت في يوليو الماضي أن الحكومة تسعى إلى تقليص مدة الحماية الممنوحة لوزراء الدفاع السابقين، ومن بينهم جالانت وبيني جانتس، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بأنها ذات دوافع سياسية تستهدف بالأساس جالانت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.