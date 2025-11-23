العدد (689) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الرئيس يواجه لصوص الإرادة الشعبية

الإثنين 24 نوفمبر 2025
عصام كامل يكتب: دولة التلاوة..هنا مصر

منتخبات الفشل

المجاملات والمحسوبية والعشوائية أمراض مزمنة فى الكرة المصرية

الرئيس يواجه لصوص الإرادة الشعبية

تدخل السيسى ينقذ انتخابات مجلس النواب من شبهة التزوير

ويمنح قبلة الحياة لمرشحى المرحلة الثانية

إشادات واسعة بالتوجيهات الرئاسية: المجالس النيابية خط أحمر

بالصور..«فيتو» أول من حذر من تأميم وهندسة البرلمان  وسرطان المال السياسى

خطة «الإسكان» و«المحليات» لموسم السيول

سيناريوهات الهدنة الأمريكية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

رئيس الهيئة العامة للصحافة والمؤسسة الوطنية للإعلام في ليبيا:

القارئ العربي يقرأ نصف صفحة والغربى 17 كتابًا سنويًا

أطباء السوشيال ميديا

90 % من مروجى المحتوى الطبى بالفضاء الإلكترونى منتحلو صفة..والنقابة خارج نطاق الخدمة

نجوم مهرجان القاهرة السينمائى 46 يتحدثون لـ«فيتو»:

أحمد مراد: السيدة زينب وراء عشقى للكتابة

الفلسطيني آدم بكرى: أشارك في دراما رمضان 2026

صُناع «كأن لم تكن»: الجمهور المصرى مفاجأة

