محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستقبال الناخبين في 15 مدرسة و18 لجنة فرعية

أعلن اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء جاهزية المحافظة للاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد في جميع اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كل سُبل الدعم اللوجستي بالتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة المعنية؛ بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي وثقافة مواطني جنوب سيناء.

 15 مدرسة و18 لجنة فرعية بانتخابات مجلس النواب

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة من أمن وكهرباء وصحة وتعليم ووحدات محلية، انتهت من تجهيز المدارس المخصصة كمقار انتخابية، وكذلك اللجان العامة والفرعية، مشددًا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح اللواء خالد مبارك أن المحافظة خصصت لجنتين عامتين و18 لجنة فرعية لإجراء الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية.

وتقع اللجنة العامة الأولى بمدينة شرم الشيخ، وتتضمن 9 لجان فرعية موزعة على شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.
كما تقع اللجنة العامة الثانية بمدينة طور سيناء وتشمل 9 لجان فرعية موزعة على الطور وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر، ليصل الإجمالي إلى 18 لجنة فرعية.

وأشار المحافظ إلى أن 15 مدرسة أصبحت جاهزة كمقار انتخابية على مستوى المحافظة، حيث تضم مدينة الطور 6 مدارس، إضافة إلى مدرسة واحدة بكل من نويبع وسانت كاترين وأبو زنيمة.

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويكرم عددا من العاملين

تدريب عملي لوفود طلابية بمحطة جنوب سيناء ضمن برامج معهد بحوث الصحراء

كما تضم رأس سدر مقرّين انتخابيين، وشرم الشيخ مقرّين، إضافة إلى مقر واحد بمدينة دهب وآخر بمدينة أبورديس، بإجمالي 15 مدرسة.

وأكد أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لإزالة أي عقبات محتملة، وتأمين تنظيم العملية الانتخابية داخل جميع المقرات، داعيًا المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية الواعية لدعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

يشار إلى أن انتخابات المصريين بالخارج جرت يومي 21 و22 نوفمبر، بينما تُجرى الانتخابات بالداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، ضمن المرحلة الثانية.

