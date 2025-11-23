متحدث الأدلة الجنائية بغزة: نحتاج إلى مختبرات لفحص البصمة والحمض النووي للتعرف على الجثامين

18 حجم الخط

قال محمود عاشور المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، اليوم الأحد: نحتاج إلى مختبرات علمية لفحص البصمة الجنائية والحمض النووي، وذلك للتعرف على الجثامين، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأوضح المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، قائلًا: نعتمد على التصوير الجنائي ومشاهدات الأهالي ونواجه صعوبات.

وتابع: نشعر بالعجز في موقف عدم التعرف على جثامين المفقودين، مضيفًا على الجهات الدولية التدخل لتوفير أجهزة المختبرات الجنائية.

واختتم المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة: استلمنا 330 جثمانا من إسرائيل لكننا تعرفنا على هويات 90 فقط.

وقبل وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة أن الفرق المختصة تمكنت حتى الآن من التعرف على 99 جثمانًا من بين 330 جثمانًا تم استلامها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح عاشور أن الطواقم المختصة تواصل عملها المكثف للتعرف على مزيد من جثامين الشهداء، تمهيدًا لتسليمها لذويهم أو دفنها وفق الإجراءات المعتمدة.

وسلمت إسرائيل جثامين 330 شهيدا كانت محتجزة لديها في حوادث منفصلة، ومن أماكن مختلفة من قطاع غزة منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى في اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال.

