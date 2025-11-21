الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

السكر
السكر
18 حجم الخط

سجل  سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 33.34 جنيه للكيلو ليواصل استقراره في السوق.

ويعد السكر من أكثر السلع استهلاكا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونا أساسيا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

أسعار السكر اليوم  

 وتختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة.

سعر السكر التمويني 

استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر 

 وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السكر اليوم سعر السكر التمويني اسعار السكر

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل والهو" بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية