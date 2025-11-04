المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بسرقة موظف على المعاش في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة موظف على المعاش وحيازة سلاح أبيض مطواة بالبساتين.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد وصول موظف علي المعاض مصاب لاحدي المستشفيات وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين أن شخص اشهر سلاح أبيض في وجه المجني عليه وسرقه كرها عنه



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وانه قام بسرقة المجني عليه بالاكراه حيث سرق من هاتفه المحمول ومبلغ مالي وفيزا كارت.

تحرر محضر بالواقعة وتمت احالته الي النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم واحالته الي محكمة جنايات القاهرة التي اصدرت قرارها المتقدم.

