الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حقيقة تغيير مواعيد الأتوبيس الترددي

الأتوبيس الترددي،
الأتوبيس الترددي، فيتو
18 حجم الخط
ads

نفت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT ما تم تداوله عن تعديل توقيتات تشغيل الأتوبيس، حيث تؤكد الشركة المصرية للأتوبيس الترددي أنه لا تعديل في توقيتات تشغيل الأتوبيس.

وأوضحت أن بداية التشغيل في الخامسة صباحا ونهاية التشغيل في الواحدة صباحا، كما هو معمول به حاليا.

ويستهدف المشروع تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري والحد من التلوث البيئي.

ويمتد مساره على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى عبر ثلاث مراحل رئيسية، تصل مجموع مسافتها إلى حوالي 113 كم، وتغطي المسار بأكمله.

ويضم 48 محطة في المراحل الثلاثة، تشمل محطات مثل المشير طنطاوي، أكاديمية الشرطة، تقاطع الفيوم، والهرم.

ويتم إنتاج الحافلات محليًا بالكامل في مصر، وهي تعمل بالكهرباء.

وتبدأ أسعار التذاكر من 5 جنيهات للرحلات القصيرة وتصل إلى 15 جنيهًا للرحلات الأطول، وتعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المصرية لاتوبيس الترددى الطريق الدائري الأتوبيس الترددي طريق الدائري

مواد متعلقة

خطوط قطارات الصعيد الأعلى في معدل التأخيرات على مدار اليوم

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

النقل توضح مزايا محطة حاويات سفاجا ودورها في تعزيز حركة التجارة

4 نقاط تبرز أهداف تطوير منظومة إشارات السكة الحديد

بورسعيد تتصدر جدول تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم السبت

السكك الحديدية: بدء تشغيل قطارات الشباب بداية ديسمبر

أخبار مصر اليوم: مدرسة شهيرة تكشف تفاصيل اتهام 3 موظفين بالتحرش بطفلين.. الوطنية للانتخابات تتلقى شكوى بسبب بطء التصويت بباريس.. حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

وفاة الإعلامية ميرفت سلامة بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية