حقيقة تغيير مواعيد الأتوبيس الترددي

نفت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT ما تم تداوله عن تعديل توقيتات تشغيل الأتوبيس، حيث تؤكد الشركة المصرية للأتوبيس الترددي أنه لا تعديل في توقيتات تشغيل الأتوبيس.

وأوضحت أن بداية التشغيل في الخامسة صباحا ونهاية التشغيل في الواحدة صباحا، كما هو معمول به حاليا.

ويستهدف المشروع تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري والحد من التلوث البيئي.

ويمتد مساره على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى عبر ثلاث مراحل رئيسية، تصل مجموع مسافتها إلى حوالي 113 كم، وتغطي المسار بأكمله.

ويضم 48 محطة في المراحل الثلاثة، تشمل محطات مثل المشير طنطاوي، أكاديمية الشرطة، تقاطع الفيوم، والهرم.

ويتم إنتاج الحافلات محليًا بالكامل في مصر، وهي تعمل بالكهرباء.

وتبدأ أسعار التذاكر من 5 جنيهات للرحلات القصيرة وتصل إلى 15 جنيهًا للرحلات الأطول، وتعتمد على عدد المحطات التي يقطعها الراكب.

