موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على ريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا

يستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب في مباراته المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه أمام ريفرز يونايتد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري



ويلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب، يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت السعودية.

وفاز بيراميدز على ريفرز يونايتد النيجيري، بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي.



ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.

وضمن نفس الجولة في المجموعة ذاتها، فاز فريق نهضة بركان المغربي على باور ديناموز الزامبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم في المغرب.

وتصدر نادي بيراميدز مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالتساوي مع نهضة بركان المغربي، بعد فوزه اليوم السبت على ريفرز يونايتد، في أولى مواجهات دور المجموعات.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الأولي



1- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

2- نهضة بركان المغربي 3 نقاط (مباراة)

3- ريفرز يونايتد النيجيري، دون نقاط (مباراة)

4- باور ديناموز الزامبي، دون نقاط (مباراة)

