في مقدمتهم بيبو والمجري.. مرجان يحتفل بخطوبة ابنته وسط حضور رفيع المستوى

18 حجم الخط

احتفل العميد محمد مرجان، رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، بخطوبة ابنته ملك على محمد نجل المهندس وائل السرنجاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز، في حفل بهيج حضره صفوة نجوم المجتمع.

وشهد الحفل حضور لافت للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والكابتن علاء ميهوب، نجم مصر والأهلي السابق، والكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وحرص عدد كبير من قيادات الرياضة المصرية على الحضور وتهنئة مرجان بخطوبة ابنته من بينهم المهندس هشام سعيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التاريخي، وأعضاء المجلس الحالي طارق قنديل، ومحمد الغزاوي وأحمد حسام عوض.

وكذلك المهندس خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وإبراهيم الكفراوي، عضو رابطة الأندية المحترفة، ومحمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، والكابتن فتحي مبروك، المدير الفني السابق للأهلي، وهشام حنفي وإسلام الشاطر والكاتب الصحفي إيهاب الخطيب والكاتب الصحفي دندراوي الهواري والمنتج السينمائي د. محمد العدل.

كما شهد الحفل حضور عدد من رجال الأعمال الوطنيين في مقدمتهم طارق العزبي، إضافة إلى نجوم منتخبات مصر للكرة الطائرة وكرة اليد، والفنان سامح حسين، والفنان وليد توفيق الذي غنى للعروسين وأسعد الحضور بكلماته الراقية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.