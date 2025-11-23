الأحد 23 نوفمبر 2025
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش اليوم الحديث عن "وجوه الإعجاز في قصة سيدنا أيوب"

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
يواصل ملتقى التفسير بـالجامع الأزهر اليوم الأحد لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن قصة سيدنا أيوب والماء البارد" وذلك بحضور كل من: أ.د مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، وأ. محمد سليمان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد ووكيل كلية القرآن الكريم بطنطا، ويدير الحوار د. مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر.

تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق


وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بـالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.


من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

 تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم


وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

