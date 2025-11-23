للراغبين في اقتناء الدرجات النارية للعمل أو الاستخدام الشخصي، أسعار المعارض اليوم

18 حجم الخط

أصبح استخدام الدراجات النارية (الموتوسيكلات) شائعا اليوم، سواء لاستخدامه بشكل شخصي أو فى العمل فى توصيل الطلبات أو النقل التشاركى.

ومع زيادة الطلب على استخدامها يبحث الكثير من الشباب عن أسعار الدرجات اليوم وإمكانية تقسيطها.

وكنت تراخيص «الدراجات النارية» قد زادت على حساب «السيارات الملاكى» التى تم ترخيصها، خلال العام الماضى، بزيادة بلغت 50.5%، وذلك وفقًا للتقرير الشهرى الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.

وسجل إجمالى تراخيص الدراجات النارية الصادرة لها وثائق تأمينية، نحو 222.2 ألف دراجة نارية، خلال العام الماضى، بينما بلغ إجمالى عدد المركبات «الملاكى» المرخصة نحو 147.5 ألف سيارة.

أسعار الدرجات النارية اليوم

فيجورى ktf250cc بسعر 55 ألف جنيه

هوجن h250 بسعر 52 ألف جنيه

هوجن ابو حوا بسعر 36 ألف جنيه

سعر وينج جنط تربو بسعر 36 ألف جنيه

هوجن 4 بسعر 38 ألف جنيه

يقدم بنك مصر لعملائه فرصة تمويل شراء الدراجة البخارية (الموتوسيكل) لعام 2025، بقيمة تمويل تصل إلى 400,000 جنيه مصري كحد أقصى، ضمن باقة من التسهيلات المصممة لتناسب احتياجاتك.

قرض شراء الموتوسيكل بنك مصر

ويقدم بنك مصر التمويل بقرض شراء الإسكوتر بنسبة تمويل تصل إلى 100% وفترات سداد تصل إلى 84 شهرًا.

كما يقدم التمويل بدون حظر بيع وبدون تأمين، بالإضافة إلى أنه يتم يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

ويتم ترخيص الإسكوتر باسم طرف ثالث (بشروط محددة).

