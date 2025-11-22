أحمد عبد الرؤوف: لقاء الزمالك وزيسكو سيكون على روح محمد صبري ونسعى لتقديم مباراة كبيرة

18 حجم الخط

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عزاءه في وفاة محمد صبري نجم الأبيض الراحل، خلال افتتاحية المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية غدًا.

وأضاف عبد الرؤوف أن خسارة نجم الزمالك تشكل ألمًا للجماهير والنادي، مشددًا على أهمية تكريم ذكراه والحفاظ على إرثه الرياضي.

وتابع في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد ستكون على روح محمد صبري ونسعى لتقديم مباراة كبيرة، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل روح النجم الراحل".

وواصل المدير الفني قائلًا: "الزمالك في مجموعة عريقة وصعبة، وكل فريق في المجموعة له اسم في القارة، والزمالك اسم كبير يسعى لخوض البطولة بقوة وسنخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وتقديم لقاء يليق بنادي الزمالك".

وتابع: "لاعبو الزمالك لديهم الخبرات في التعامل مع الضغوطات، ومباراة زيسكو مهمة جدًا، لأنها في بداية مشوار دور المجموعات".

وفيما يخص الإصابات التي تضرب الفريق قال عبد الرؤوف: الزمالك سبق وخاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسيكون هناك تعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباراة المقبلة.

وأضاف المدير الفني: "بالنسبة لترتيب الحراس، فمحمد صبحي غاب عن السوبر المحلي بسبب الإصابة، ومحمد عواد تحمل المسؤولية في وقت صعب، وهما رقم واحد بالنسبة لي في الفترة الحالية".

وواصل: شيكو بانزا لاعب بالفريق وأخطرنا بوفاة شقيقه وأرسل لنا شهادة وفاته، كما أن أوشينج بارون تأخر بسبب ظروف الطيران، ونحن نتعامل مع الظروف التي يتعرض لها اللاعبون.

وتابع عبد الرؤوف: نحتاج للصبر في الحكم على المدربين المصريين، لأن هناك مدربين على أعلى مستوى ويحتاجون للصبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

